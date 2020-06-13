Конте собрал политиков и экспертов, чтобы обсудить пути выхода из кризиса пандемии

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Крупный форум высокого уровня с участием политиков и экспертов ЕС и Италии открылся в субботу на римской вилле Памфили. Собрание, которое продолжит работу до 21 июня, проводится по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Как сообщает агентство ANSA, в сессии открытия по видеосвязи приняли участие председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, спикер Европарламента Давид Сассоли, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, а также глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. В своих программных речах они подчеркнули необходимость совместных усилий для преодоления вызванного пандемией кризиса.

Так, глава ЕК заверила, что ЕС поддержит Италию, "наиболее сильно и первой в Европе пострадавшую от пандемии, но сегодня вновь открывающую двери своих предприятий, магазинов и ресторанов". Лагард, в свою очередь, указала, что "ЕЦБ выполнит свои обязательства, но политики должны продемонстрировать своим гражданам, что из этого кризиса можно выйти более сильными". "В разных странах, в том числе в Италии, привлечение инвестиций требует установления более благоприятной экономической среды для компаний", - отметила глава ЕЦБ.

Итальянская оппозиция, которая обвиняет правительство в том, что принимается недостаточно мер для поддержания компаний и населения, отказалась участвовать в этом собрании. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал инициативу премьера очередным "демонстративным подиумом". К нему присоединились союзники по правоцентристской коалиции из партий "Братья Италии" Джорджи Мелони и "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони.

Согласно разным прогнозам, падение ВВП Италии в результате последствий пандемии в 2020 году составит от 8% до 13% по сравнению с прошлым годом, когда экономический рост не превышал 1%. В стране повсеместно проходят демонстрации протеста представителей разных секторов - от турбизнеса до образования. Протестующие указывают на невозможные условия для возобновления деятельности. Трудящиеся, оказавшиеся на вынужденном пособии по временной безработице (специальный механизм, гарантирующий финансовую поддержку со стороны государства), пока не получили денег. К осени число потерявших работу может достичь 1 млн человек, что грозит социальными протестами, говорят в ассоциации промышленников Confindustria.