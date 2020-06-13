СМИ: силы ПНС Ливии планируют масштабную операцию под турецким командованием в Сирте

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Вооруженные формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа планируют провести масштабную операцию для установления контроля над стратегически важным городом Сирт. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По их данным, наступление на город, который сейчас занимают силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, будет проходить под командованием турецких военных. Какой-либо другой информации, в том числе возможных сроков начала операции, источники телеканала не предоставили.

В мае 2016 года лояльные ПНС силы начали в Сирте операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус" по освобождению его от экстремистов из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Она проходила при поддержке боевой авиации США, которая по просьбе триполийского кабмина нанесла почти 500 ударов по объектам в самом городе и его окрестностях. Об окончательном выдворении боевиков из Сирта было объявлено 6 декабря 2016 года.

Сирт находился под контролем ПНС до конца прошлого года, а в начале января текущего года перешел под контроль хафтаровцев. В минувшее воскресенье министр внутренних дел столичного правительства Фатхи Али Башага сообщил, что ПНС будет готов к мирным переговорам с ЛНА только после того, как вернет контроль над Сиртом и авиабазой в муниципалитете Эль-Джуфра.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов. Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее хафтаровцами территорий.