Палата представителей парламента Непала одобрила изменение карты страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. Палата представителей парламента Непала проголосовала в субботу за обновление карты страны и включение в нее ряда районов, в настоящее время принадлежащих Индии. Как сообщает газета The Kathmandu Post, это решение также предусматривает изменения в изображении Непала на гербе страны.

"Все 258 законодателей, присутствовавших на заседании, проголосовали за законопроект, против него не было подано голосов. Я объявляю, что законопроект одобрен большинством более чем в две трети голосов", - цитирует издание спикера палаты Агни Сапкоту.

Всего право голоса в нижней палате в субботу имели 270 депутатов. Теперь, когда это решение одобрено нижней палатой, оно будет направлено в верхнюю палату, Национальное собрание, где тоже пройдет голосование.

Такое решение вызвало озабоченность в Индии, поскольку новая редакция карты Непала включает районы Липулех, Калапани и Лимпиядхура, которые в настоящее время относятся к индийскому штату Уттаракханд.