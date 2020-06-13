Источник: ЛНА не получала никаких гарантий от ООН по прекращению огня силами ПНС Ливии

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пока не получала никаких международных гарантий о прекращении огня силами Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и военной поддержки ему со стороны Турции. Об этом сообщил ТАСС в субботу ливийский военный источник, комментируя перспективы продолжения переговоров враждующих сторон в формате совместного военного комитета "5+5", созданного по результатам январской конференции в Берлине.

"Ни от ООН, ни от крупных держав пока нет никаких гарантий в отношении приверженности сил Сарраджа остановке боевых действий на разделительных линиях, а также прекращению военной поддержки ПНС со стороны Турции, в том числе оружием и наемниками", - указал собеседник агентства. Для ЛНА эти требования являются одними из основных для достижения какого-либо прогресса в урегулировании.

2 июня Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) заявила о согласии ПНС и ЛНА на возобновление переговоров о прекращении огня на основе проекта соглашения, которое миссия представила сторонам в ходе переговоров 23 февраля 2020 года. 10 июня МООНПЛ сообщила, что их делегации "в полной мере" участвуют в третьем раунде заседаний военного комитета "5+5".

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее хафтаровцами территорий и сейчас, по некоторым данным, столичное правительство готовит наступление на стратегически важный город Сирт.