Трамп утверждает, что армия США противостояла как фашизму, так и коммунизму

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил в субботу с утверждением, что американская армия противостояла как фашизму, так и коммунизму. Трамп принял участие в церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). Трансляцию вели американские телеканалы.

По его словам, такие выпускники академии, как генерал Дуайт Эйзенхауэр (34-й президент США с 1953 по 1961 год) и генерал Омар Брэдли привели США "к победе над зловещими нацистами и имперскими фашистами". "Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма", - заявил Трамп. Президент США не упомянул о роли СССР в разгроме нацизма.

Белый дом 8 мая опубликовал в Instagram видеозапись возложения Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать". МИД РФ в комментарии выразил возмущение попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией.