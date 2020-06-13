СМИ: власти Доминиканы продлили действие режима ЧП из-за коронавируса до июля

ГАВАНА, 13 июня. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение с 14 июня продлить действие режима чрезвычайного положения на 17 дней для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом в субботу сообщает местная газета Listin Diario.

Отмечается, что также будет продлено действие режима комендантского часа до 27 июня.

Власти в марте ввели комендантский час на всей территории республики, прекратили авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции. Центральная избирательная комиссия Доминиканской Республики из-за пандемии приняла решение перенести на июль проведение президентских и парламентских выборов, которые должны были пройти 17 мая.

В начале мая карибская республика получила от России около 4 тыс. тест-систем для диагностики инфицирования коронавирусом.

Число заразившихся коронавирусом в Доминикане на сегодняшний день составляет 22 088, умерли 568 человек, выздоровели 12 754 пациента.