ЛНА объявила о реорганизации командного состава для эффективной борьбы с противником

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в субботу о реструктуризации главного оперативного штаба ее командования для более эффективного ведения боевых действий с противником. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление ЛНА.

"ЛНА приняла решение провести реструктуризацию ее оперативных штабов с тем, чтобы более эффективно взаимодействовать с ситуацией на поле боя и всеми происходящими изменениями на местах", - отмечается в коммюнике. В частности, в рамках реформирования командного состава в него планируется ввести новых офицеров, "способных вести битву".

Кроме того, в ЛНА обвинили Турцию в том, что она "вмешалась ради поддержки врагов Ливии, мира и безопасности страны". "[Президент Турции Тайип] Эрдоган пришел в Ливию, чтобы взять под контроль ее ресурсы и богатство, а не помогать ливийцам", - говорится в заявлении, в котором также отмечается, что армия покинула города "ради защиты мирных жителей и будет сражаться с врагами на открытых землях".

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года они ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее хафтаровцами территорий и сейчас, по некоторым данным, столичное правительство готовит наступление на стратегически важный город Сирт.