Politico: Помпео на совещании с главами МИД ЕС хочет заручиться поддержкой в отношении КНР

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе видеоконференции с главами МИД ЕС 15 июня намерен заручиться поддержкой в конфронтации с Китаем, однако представители Евросоюза хотят обсудить и другие вопросы. Об этом сообщает в субботу газета Politico.

"Он [Помпео] хочет говорить преимущественно о Китае. Мы же хотим обсудить и другие вопросы", - цитирует издание европейского дипломата высокого ранга. В Брюсселе признают, что партнерство с США по-прежнему является самым важным, однако из-за последних шагов Вашингтона на европейском направлении не особенно склонны предоставить Помпео желаемое, пишет Politico. Госсекретарь также намерен поднять темы, связанные с Ближним Востоком, ситуацией на Украине, Россией и пандемией COVID-19. В повестку должна войти и Ливия, так как последнее развитие событий вызывает в ЕС опасения дальнейшей эскалации напряженности в Средиземноморье, добавляет газета.

Однако участники беседы будут ограничены во времени: на конференцию отведено около полутора часов. При этом в ЕС нет единой позиции касательно КНР. Большинство стран ЕС не разделяет агрессивного тона США по отношению к Китаю, но внутри сообщества взгляды в немалой степени разнятся, пишет газета. Например, отмечает "Политико", Венгрия имеет очень тесные [отношения] с Китаем, чего нельзя сказать о странах Скандинавии, в частности Швеции, которая на прошлом заседании глав МИД ЕС единственная выступала за санкции против Пекина из-за Гонконга.

По мнению собеседника газеты, Помпео заинтересован в европейской поддержке в отношении Китая, поскольку США понимают, что все "зашло слишком далеко". Вместе с тем многие последние действия Вашингтона в Брюсселе считают подрывающими безопасность континента, в частности планы вывода части военнослужащих из ФРГ, нежелание продлевать с Россией Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений и выход из Договора по открытому небу. Кроме того, напоминает газета, вызывает озабоченность Брюсселя и намерение США ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда.

Как ожидается, может быть также поднята тема планов Израиля аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

Отношения между США и Китаем обострились на фоне пандемии. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал подозрения, что Пекин скрывал информацию об эпидемии на ее раннем этапе и допустил распространение инфекции за пределы страны. В свою очередь власти Китая заявляют, что не скрывали какую-либо информацию о коронавирусе. Кроме того, критику Вашингтона вызывает ситуация вокруг Гонконга.