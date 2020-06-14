Спецслужбы Армении раскрыли нарушения на $60 млн, связанные с лидером оппозиции Царукяном

ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о нарушениях в сфере игорного бизнеса страны на 29 млрд драмов (около $60 млн) в компаниях, принадлежащих лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба СНБ страны.

"В результате незаконной деятельности компании "Онира клаб" госбюджету страны нанесен ущерб на 29 миллиардов драмов. По факту в следственном департаменте СНБ 13 июня возбуждено уголовное дело. Проводятся неотложные следственные и судебно-процессуальные действия с целью выявления круга причастных к предполагаемому преступлению", - говорится в сообщении.

В воскресенье утром представители СНБ начали обыски в особняке Царукяна и в офисах партии "Процветающая" Армения в регионах. Секретарь парламентской фракции партии Арман Абовян в беседе с корреспондентом ТАСС утверждал, что акция силовиков - это политическое преследование оппозиции в свете последних заявлений Царукяна.

5 июня на экстренном заседании политсовета партии "Процветающая Армения" Царукян заявил, что правительство республики не справляется с возложенными на него обязанностями, не выполняет своих предвыборных обещаний. По его мнению, кабмин в его нынешнем составе не способен осуществить революционные изменения из-за отсутствия управленческого опыта. Лидер оппозиции считает, что для реализации реформ необходима полная смена правительства.