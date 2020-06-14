Кабул согласен на проведение в Катаре только начального этапа переговоров с талибами

ТАСС, 14 июня. Власти Афганистана готовы к проведению в Катаре только начального этапа переговоров о мире с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом, как сообщил афганский телеканал TOLO News, заявил в воскресенье представитель администрации президента Афганистана.

По его словам, афганское правительство "приняло [идею] проведения в Катаре предварительных межафганских переговоров". "До сих пор нет никакого соглашения о том, что основная часть межафганского диалога состоится именно в Катаре", - добавил он при этом.

7 июня TOLO News передал, что межафганские переговоры по урегулированию ситуации в стране, в которых примут участие представители официальных властей Афганистана и движения "Талибан", пройдут на территории Катара. По данным телеканала, между правительством страны и талибами "достигнуто предварительное соглашение, указывающее на то, что переговоры между двумя афганскими сторонами должны состояться в Катаре". Указывалось, что межафганский диалог начнется после того, как стороны выполнят свои обязательства по освобождению пленных.

О точной дате начала переговоров до сих пор не известно.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.

К настоящему времени власти в Кабуле выпустили на свободу до 3 тыс. сторонников "Талибана". Радикальное движение утверждает, что освободило из плена около 500 сотрудников афганских сил безопасности и военнослужащих армии Афганистана.