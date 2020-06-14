Посольство США в Израиле предупредило об угрозе насилия в ходе протестов на юге Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июня. /ТАСС/. Посольство США в Израиле призвало американских граждан к осторожности при посещения Яффо - района на юге Тель-Авива из-за акций протеста местной арабской общины.

"Протесты продолжаются по всему Яффо" и "могут стать насильственными", а также "способны привести к акциям вандализма, бросанию камней, сжиганию шин и транспортных средств, метанию бутылок с зажигательной смесью", говорится в сообщении американского диппредставительства. "Персоналу посольства рекомендовано сохранять осведомленность о ситуации и избегать посещения этого района", а американским гражданам дипломаты рекомендовали "проявлять бдительность", "не выделяться" и "избегать мест проведения демонстраций".

Газета The Times of Israel сообщила в воскресенье, что полиция арестовала за последние дни пятерых участников беспорядков в Яффо, которые обвиняются в поджоге мусорных баков, бросании камней в полицейских и ослеплении пилота полицейского вертолета лазерной указкой. Акции протеста начались на этой неделе на юге Тель-Авива против строительства центра для бездомных на месте древнего мусульманского кладбища в Яффо, указывает издание.