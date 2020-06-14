Венесуэльская оппозиция заявила, что американская НКО направит медицинскую помощь в страну

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Американская некоммерческая организация (НКО) Medical Bridges направит в Венесуэлу 90 тонн медицинского оборудования и лекарств. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлоса Веккьо.

Расположенная в Хьюстоне (штат Техас) организация в течение следующих нескольких месяцев направит в Боливарианскую Республику 40 контейнеров с товарами медицинского назначения и жизненно необходимыми лекарствами. В частности, в Венесуэлу будут отправлены медицинские перчатки, иглы, маски, бинты, кресла, аппараты для ультразвукового исследования, рентгеновские аппараты, эндоскопы и приборы для контроля за состоянием пациента. Общая сумма помощи не указывается.

На прошлой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Россию, Китай, Иран и Кубу настоящими друзьями Боливарианской Республики, поскольку они оказывают ей всестороннюю помощь. Он напомнил, что США предлагали помощь в размере $20 млн. "Ни один доллар не пришел", подчеркнул Мадуро.