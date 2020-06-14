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Франция примет новые меры по борьбе с расизмом

По словам президента республики Эмманюэля Макрона, необходимо, чтобы получение дипломов и трудоустройство "всегда основывались исключительно на заслугах"

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Франция продолжит и усилит борьбу за равные возможности для всех групп населения. Об этом в воскресенье заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

"Мы будем бескомпромиссны в отношении расизма, антисемитизма, любой дискриминации, - отметил он. - Наша борьба должна продолжаться и усиливаться". По словам Макрона, необходимо, чтобы получение дипломов и трудоустройство "всегда основывались исключительно на заслугах". "Фамилия, адрес и цвет кожи никогда не должны снижать шансы претендентов", - подчеркнул он.

Ранее во Франции прошли акции в память об афроамериканце Джордже Флойде, умершем после его задержания полицией в США. Манифестанты несли также портреты Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер после задержания жандармами в июле 2016 года при не установленных до сих пор обстоятельствах.

Теги
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