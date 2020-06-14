В Армении полиция задержала более 250 сторонников лидера оппозиции

ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Полиция Армении в воскресенье задержала более 250 активистов, собравшихся у здания Службы национальной безопасности (СНБ) страны, где проходил допрос лидера оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

"Согласно решению правительства Армении, во время режима чрезвычайного положения запрещаются любые массовые акции по всей территории республики. 14 июня группа лиц, игнорируя данное решение, устроила массовую акцию у здания СНБ. Полиция осуществила 252 административных задержания участников акции", - отмечается в сообщении.

Царукян почти девять часов провел в здании СНБ, после чего заявил журналистам, что в его отношении осуществляется политическое преследование.

Ранее в воскресенье в СНБ Армении заявили, что раскрыли случаи нарушений, связанных с бизнесом Царукяна, на $60 млн. В ответ пресс-секретарь лидера партии "Процветающая Армения" Света Тоноян отметила, что Царукян передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.

В начале июня лидер оппозиции заявил, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна не справляется с проблемами в стране и должно уйти в отставку.

Партия "Процветающая Армения" имеет вторую по величине фракцию в парламенте страны. Царукян основал ее в 2006 году.