Глава МИД Венесуэлы полагает, что парламентские выборы в стране состоятся в 2020 году

БОГОТА, 15 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса полагает, что национальные парламентские выборы все же состоятся в текущем году.

"Несмотря на столь многочисленные экономические нападения, блокады и насильственные операции оппозиционных секторов, народ обновит парламент в 2020 году", - написал он в воскресенье у себя в Twitter.

Арреаса также напомнил, что Верховный суд Венесуэлы уже пятый раз за 17 лет принял присягу у новых членов Национального избирательного совета.

Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро не исключал переноса парламентских выборов на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.