Структура минздрава США отказалась рассматривать запросы на интервью от "Голоса Америки"

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) при министерстве здравоохранения и социальных служб США обязало свой отдел по связям со СМИ отказывать американской радиостанции "Голос Америки" на запросы на интервью. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении руководителя радиостанции Аманды Беннет, которая подвергла это решение резкой критике.

"Мы были потрясены, прочитав внутренние документы ЦКПЗ, в которых давалось указание отделу структуры по связям со СМИ отказываться от запросов [на интервью, поступивших] от "любого [журналиста], связанного с "Голосом Америки", и цитировались твиты Белого дома, в которых "Голос Америки" обвинялся в распространении китайской пропаганды. "Голос Америки", независимая новостная организация, финансируемая из федерального бюджета [США], решительно отвергает обвинения и призывает ЦКПЗ немедленно отозвать указания", - говорится в заявлении Беннет. Она пояснила, что внутренние документы ЦКПЗ были опубликованы благодаря закону о свободе информации.

"Мы ожидаем этого в тех странах, где мы работаем и нет свободной прессы, но не здесь [в США]", - написала руководитель радиостанции в Twitter, разместив свое заявление.

"Для отдела по связям со СМИ госструктуры заранее категорически отклонять запросы на интервью от журналистов "Голоса Америки" <...> на основе заявления Белого дома, назвавшего опубликованный "Голосом Америки" материал [агентства] Associated Press о [вызываемом новым коронавирусом заболевании] COVID-19 "пропагандой", вызывает еще большее беспокойство", - отметила Беннет.

Обвинения со стороны Белого дома и Трампа

Белый дом обвинил "Голос Америки" и другие американские новостные организации в поддержке китайского правительства во время пандемии. 10 апреля пресс-служба главы государства опубликовала заявление под названием "На фоне пандемии "Голос Америки" тратит ваши деньги на распространение иностранной пропаганды". В этот же день радиостанция выступила в защиту своих редакционных стандартов и отвергла все обвинения. Через неделю американский лидер Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес радиостанции, назвав ее работу позором.

Глава государства в октябре 2019 года заявил, что радиостанции "Голос Америки" и "Свобода / Свободная Европа", финансируемые из госбюджета США, не справляются со своей задачей, поэтому американские власти рассматривают возможность создания нового СМИ для вещания на зарубежные страны.

"Голос Америки" находится в ведении американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации. До 2018 года оно называлось Советом по вещанию. Радиостанция работает почти в 100 странах на английском и более 40 иностранных языках, включая русский. По закону она не имеет право вести вещание на территории США, хотя публикации на ее сайтах находятся в открытом доступе.