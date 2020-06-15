Сторонники президента Бразилии обстреляли пиротехникой здание конституционного суда

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /ТАСС/. Группа сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару с помощью пиротехнических средств обстреляла расположенное в центре столицы страны здание Федерального верховного суда (ФВС, выполняет функции конституционного суда). Кадры устроенной ими акции разместил в воскресенье на YouTube информационный портал Metropoles.

На кадрах видно, как со стороны парковки у дворца ФВС на центральной площади Трех властей в Бразилиа в направлении здания суда летят пиротехнические заряды, которые разрываются непосредственно над его крышей. Акция была устроена поздно вечером в субботу. На записи слышно, как автор съемки, эмоционально комментируя действо, подчеркивает, что происходящее служит "сигналом для ФВС", который, по его мнению, погряз в коррупции.

Председатель ФВС Диас Тоффоли осудил акцию, символизирующую, по его мнению, атаку не только на высший судебный орган страны, но и на другие демократические институты республики. Он также указал на незаконные источники финансирования таких акций и на то, что, несмотря на симпатии к ним отдельных "представителей государства", такие действия не поддерживаются большинством населения. "ФВС не склонится <...> ни перед какими угрозами и продолжит выполнять свои функции", - говорится в заявлении Тоффоли.

Это уже не первая акция устрашения в адрес ФВС, которую предпринимают праворадикальные сторонники главы государства. В конце мая группа под названием "300 бразильцев", устроившая под предводительством бывшей участницы движения Femen ("Фемен") Сары Винтер на территории столичного Федерального округа лагерь пропрезидентских активистов, провела у здания суда ночную демонстрацию. Несколько десятков ее участников скрывали лица под масками и держали в руках зажженные факелы, выкрикивая лозунги, призывающие "ФВС к ответу" за расследование о распространении единомышленниками Болсонару недостоверных новостей и недавние следственные действия в отношении его политических соратников и последователей. В пятницу полиция с помощью перцового аэрозоля разогнала лагерь "300 бразильцев" на центральном столичном проспекте.

Генеральная прокуратура страны потребовала провести расследование в связи с проведением в субботу акции пропрезидентских активистов. Губернатор Федерального округа Ибанейс Роша после произошедшего уволил замглавы военной полиции столичной агломерации за то, что тот "не принял надлежащих мер по недопущению обстрела правительственного здания пиротехникой".