Второй претендент на пост президента Белоруссии снялся с выборов

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Претендент на пост президента Белоруссии Наталья Кисель прекратила избирательную кампанию. Об этом рассказал в понедельник руководитель ее штаба Сергей Штода.

"Сообщаем о завершении нашего участия в предвыборной кампании", - сказал он. Ассоциация грузоперевозчиков "Регион 8", которую возглавляет Кисель, распространила письмо, в котором пояснила, что план сняться с выборов до 15 июня был еще в самом начале кампании.

"С обязательным условием до 15 июня снять кандидатуру и сойти с этой дистанции в пользу поддержки более опытного кандидата", - сказано в письме ассоциации. В нем отмечается, что была поставлена цель обозначить сложные, жизненно необходимые вопросы малого бизнеса, тянущие на дно сферу грузоперевозок. Для это было решено пройти регистрацию инициативной группы, собрать необходимый минимум подписей, активно участвовать и принимать предложения всех возможных СМИ, максимально информировать общество о "Регионе 8". "Задачи реализованы успешно", - сказано в письме ассоциации.

Кисель неоднократно заявляла, что решение выдвигаться на пост президента принадлежит не ей, а членам Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8". Руководитель ее инициативной группы Сергей Штода ранее сообщил, что собрано 108 тысяч подписей (необходимо 100 тыс.) для выдвижения кандидатом в президенты. По поводу прогноза на грядущие выборы штаб Кисель высказался коротко: "Уверены, что победит Александр Лукашенко".

Ранее лидер Либерально-демократической партии депутат палаты представителей Олег Гайдукевич также снялся с избирательной кампании.

В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Таким образом, на сегодня в предвыборной кампании участвуют 13 претендентов. Собрать и сдать подписи они должны до 19 июня. Затем, в срок до 14 июля, пройдет регистрация кандидатов в президенты.