Новая встреча по Косову пройдет в Белом доме 27 июня

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл анонсировал новую встречу представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопроса непризнанного Косова. Об этом он сообщил в понедельник в "Твиттере".

"Я получил от правительств Косова и Сербии обязательство временно приостановить кампанию по отзыву признания независимости и вступлению в международные организации, чтобы встретиться в Вашингтоне в Белом доме 27 июня для диалога. Если какая-либо из сторон будет недовольна переговорами 27 июня, они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон", - написал Гренелл.

Ранее в понедельник президент Сербии Александар Вучич заявил журналистам, что сразу после парламентских выборов, которые намечены на 21 июня, в Белград прибудет представитель ЕС по Балканам Мирослав Лайчак. "После этого возможна встреча в США", - сказал Вучич. В свою очередь на твит Гренелла также отреагировал лидер непризнанного Косова Хашим Тачи, который "приветствовал диалог под эгидой США".

Ранее в понедельник Вучич провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили и вопросы косовского урегулирования. В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС. На протяжении последнего года дипломаты Сербии активно призывали развивающиеся страны пересмотреть решение о признании независимости Косова. За этот период сторону Белграда заняли 18 стран, включая Гану, Папуа - Новую Гвинею, Бурунди, Республику Суринам, Гвинею-Бисау, Либерию, Лесото, Мадагаскар, Республику Палау.

Ранее Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. Однако Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.