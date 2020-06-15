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Палестино-израильский конфликт
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Одна ракета выпущена из сектора Газа по Израилю

Это первый ракетный обстрел Израиля из палестинского приморского анклава с начала мая

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июня. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник одну ракету по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении военных. "В результате обстрела сигналы тревоги были активированы только для незаселенной местности", - добавили в пресс-службе.

Государственное израильское радио Kan сообщает, что ракета разорвалась в незаселенной местности, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из палестинского приморского анклава подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 6 мая, до этого - 27 марта.

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Палестино-израильский конфликтИзраиль
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