Трамп заявил, что не намерен пересматривать решение о выходе США из ВОЗ

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не планирует пересматривать свое решение о выходе США из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава администрации США подтвердил это, отвечая в понедельник на вопросы журналистов в Белом доме.

"ВОЗ была большим разочарованием для всего мира. <...> В течение многих лет мы, как вы знаете, платили намного больше, чем кто-либо еще. А они были марионеткой Китая. Так что нет, я не пересматриваю [данное решение], если только они (чиновники ВОЗ - прим. ТАСС) не наведут у себя порядок. И я не уверен, что на данном этапе они на это способны. Возможно, к сожалению, лишь через годы они смогут [это сделать], но это (деятельность ВОЗ - прим. ТАСС) было катастрофой", - подчеркнул Трамп. Его просили уточнить, может ли он отказаться от решения вывести США из состава ВОЗ в связи с призывами к этому со стороны ряда американских законодателей.

Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

18 мая Трамп опубликовал в своем Twitter письмо, которое он направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе указывалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В письме, в частности, отмечалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон предупреждал, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в ней.