В Финляндии прекратил действовать режим ЧС

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июня. /ТАСС/. Финляндия с 16 июня отменяет режим чрезвычайной ситуации, который начал действовать во второй половине марта в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщило правительство страны.

"На пленарной сессии во вторник правительство выпустило распоряжения, отменяющие использование властных полномочий в соответствии с актом о чрезвычайных ситуациях, и объявило, что текущая ситуация в стране больше не является чрезвычайной. Распоряжения вступают в силу во вторник, 16 июня", - указала канцелярия кабмина. Там подчеркнули, что Финляндия преуспела в борьбе с пандемией, принятые ограничительные меры дали эффект, число случаев заражения и смертей в республике оказалось меньше, чем во многих других странах. Однако, добавила канцелярия, отмена чрезвычайного положения не означает того, что проблема решена и риска новой эпидемии больше нет.

Планируется, что в среду финский кабмин рассмотрит также все введенные из-за пандемии рекомендации, которые в данный момент продолжают действовать.

Число инфицированных коронавирусом в Финляндии увеличилось в понедельник на четыре - до 7 108. С начала пандемии в стране зафиксированы 326 летальных исходов. Замедление темпов эпидемии в стране продолжается. На прошедшей неделе прирост новых случаев инфицирования стабильно составлял менее 30 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Прибалтики и государства Северной Европы, за исключением Швеции. Граница с Россией останется закрытой до 14 июля.

В Финляндии до конца мая сохранялся запрет собираться группами более 10 человек, но с 1 июня это число увеличили до 50 человек. Общественные мероприятия с участием более 500 человек будут запрещены до конца июля. С июня начали постепенно открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны, бассейны, стало возможным проведение спортивных соревнований.