Госдеп считает, что ситуация с налоговой прозрачностью на Украине значительно улучшилась

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Ситуация с прозрачностью в бюджетно-налоговой сфере на Украине за прошлый год значительно улучшилась, однако она до сих пор не отвечает минимальным требованиям. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-службой Госдепартамента США ежегодном докладе, посвященном анализу налоговой прозрачности ряда стран за 2019 год.

Американское внешнеполитическое ведомство внесло Украину в список стран, "которые не отвечают минимальным требованиям прозрачности в бюджетно-налоговой сфере", указав, однако, что государство достигло "значительного прогресса" в деле решения этой проблемы.

Как отметили в Госдепе, "Украина добилась значительного прогресса, завершив принятие международных стандартов бухгалтерского учета". Кроме того, Киев за этот период сделал "информацию о бюджете и долговых обязательствах легко и широко доступной для общественности, в том числе в интернете". "Бюджетные документы представляли в значительной степени полную картину запланированных правительством расходов и источников доходов", - подчеркивается в документе.

Однако, как подчеркивают авторы доклада, "на Украине обслуживаются внебюджетные счета, в их числе три фонда социального страхования, в отношении которых еще только предстоит провести независимую аудиторскую проверку". "Процесс выдачи разрешений и заключения договоров на добычу природных ресурсов определен законом и претерпел некоторые позитивные нормативные изменения, но по-прежнему требует полномасштабного законодательного пересмотра с целью искоренения глубоко укоренившейся коррупции", - указали авторы доклада.

Вашингтон рекомендует Киеву "завершить независимый аудит внебюджетных счетов", а также "обновить законы и нормативные акты, касающиеся критериев и процедур для заключения договоров на добычу природных ресурсов" страны.

О докладе

В целом, согласно оценкам Госдепартамента, ситуация в 76 из 141 страны, которую рассматривал Госдеп, соответствует минимальным требованиям прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.

Еще 65 стран, однако, не удовлетворяли критериям. В этот список вместе с Украиной вошли, в частности, Алжир, Азербайджан, Китай, Эквадор, Египет, Ирак, Ливан, Ливия, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Йемен и др.

14 из них смогли добиться "значительного прогресса" в вопросе налоговой прозрачности, в том числе Эквадор, Узбекистан и Йемен.

Россию Госдепартамент в своем докладе не указал.