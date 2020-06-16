Власти отложили муниципальные выборы во Французской Гвиане из-за коронавируса

ТАСС, 16 июня. Руководство Франции приняло решение перенести проведение второго тура муниципальных выборов во Французской Гвиане для предотвращения распространения коронавируса в регионе. Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства внутренних дел республики.

"Правительство постановило отложить проведение запланированного на 28 июня второго тура муниципальных выборов во всех семи муниципалитетах Французской Гвианы <...> по причине ситуации в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дата голосования будет определена позже.

Согласно данным префекта Гвианы, с 4 марта в этом заморском департаменте Франции, население которого составляет 300 тыс. человек, зафиксировано более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Как ранее сообщила директор регионального агентства здравоохранения Клара де Бор, серьезная ситуация сложилась на границе с Бразилией - там зарегистрировано большинство случаев заражения.