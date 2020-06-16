Указ Трампа о реформе полиции обяжет принять более строгие правила применения силы

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Указ о реформе полиции, который президент США Дональд Трамп подпишет 16 июня, обяжет принять более строгие правила применения силы полицейскими. Об этом сообщил журналистам в понедельник во время телефонного брифинга представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Указ <...> обяжет отделения полиции принимать более строгие правила применения силы полицейскими", - отметил он.

Кроме того, продолжил представитель исполнительной власти, документ уделяет приоритетное внимание выделению федеральных грантов для подготовки сотрудников правоохранительных органов с целью поощрить полицейских использовать практику мирного решения конфликтов, "стимулирует применение наилучших практик". По словам представителя администрации, власти будут рассматривать жалобы на применение полицейскими силы.

При этом указ приведет к улучшению обмена информацией между госструктурами, поможет не нанимать на работу в полицию людей без полной проверки их прошлого. Более того, отметил представитель исполнительной власти, полицейским будут помогать работники социальной сферы в таких делах, несвязанных с насилием, как наркомания, отсутствие постоянного места жительства и психические расстройства. Как пояснил представитель администрации, "цель всего этого состоит в том, чтобы сблизить полицию с людьми".

Ожидается, что при подписании Трампом указа будут присутствовать полицейские и члены семей убитых полицейскими. Президент также намерен призвать Конгресс США рассмотреть вопросы реформирования полиции с помощью законодательной инициативы. "Эту проблему не решить путем демонизации полиции", - подчеркнул представитель исполнительной власти.

Этот указ контрастирует с прежними распоряжениями американского лидера, который давал свободу действий и вооружал полицейских. Так, в 2017 году он дал полицейским дополнительные полномочия в рамках борьбы с преступностью и восстановил им доступ, в частности, к бронетехнике и гранатометам.

О ситуации вокруг реформы полиции

Ранее Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование. Призывы урезать финансирование полиции часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Демократы Конгресса США представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает полицейским применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность полицейских, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.