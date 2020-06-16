СМИ: Помпео 17 июня обсудит с членом Политбюро китайско-американские отношения

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео планирует в среду обсудить ряд злободневных межгосударственных вопросов с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом сообщила во вторник гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, переговоры пройдут на фоне усиливающегося напряжения в отношениях между Пекином и Вашингтоном, поэтому, вполне возможно, они нацелены на устранение существующих трений между двумя государствами. Издание не уточняет, какие именно проблемы будут обсуждаться.

На прошлой неделе газета Politico сообщила, что Помпео планирует организовать рабочую встречу на Гавайях "с должностными лицами Китая". МИД КНР пока не прокомментировал эту новость, ограничившись кратким заявлением о том, что стороны "поддерживают контакты по дипломатическим каналам". Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь пообещал незамедлительно проинформировать общественность о деталях, "как только поступит новая информация".