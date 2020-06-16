СМИ: протестующие против полицейского насилия в Сан-Паулу подожгли автобусы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /ТАСС/. В Бразилии акция протеста против полицейского насилия в Сан-Паулу завершилась в понедельник вечером поджогом по меньшей мере четырех автобусов. Еще три автобуса манифестанты забросали камнями. Об этом сообщил телеканал Globo.

Как уточняется, протестующие устроили в районе Вилья-Клара на юге мегаполиса баррикады и подожгли мусорные баки. Для того, чтобы разогнать толпу, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. По информации местных властей, одному из полицейских потребовалась медицинская помощь, несколько автомобилей полиции были повреждены.

Поводом для беспорядков местных жителей стало исчезновение 15-летнего подростка после проведения полицейской операции в минувшие выходные. Его тело родные позже обнаружили в городском институте судебно-медицинской экспертизы. Расследованием факта гибели молодого человека занимается профильный департамент полиции. "В случае выявления причастности к этому полиции будут приняты соответствующие меры" - приводит телеканал цитату из заявления правоохранителей.

Как указывают правозащитники, число смертей гражданского населения в результате действий полиции Сан-Паулу после введения в апреле карантина из-за эпидемии коронавируса увеличилось более чем в 1,5 раза. При этом, как отмечают активисты, в этом самом густонаселенном штате за первые четыре месяца 2020 года наблюдается снижение на треть случаев разбойных нападений и ограблений, которыми власти обычно оправдывают жесткие действия правоохранителей.

Последний доклад профильного министерства о состоянии с правами человека в Бразилии, опубликованный на прошлой неделе, впервые с 2011 года не содержит информации о нарушениях со стороны правоохранителей. В ведомстве объяснили это поступлением на официальные горячие линии "противоречивых данных". Во всех предыдущих ежегодных отчетах говорилось о росте полицейского произвола. По подсчетам портала G1, в прошлом году от рук полиции погибли свыше 5,8 тыс. бразильцев.