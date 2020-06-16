Полицейский спецназ задействовали во Франции для подавления беспорядков на улицах Дижона

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Французские власти привлекли спецподразделение полиции по борьбе с терроризмом Raid для пресечения беспорядков, продолжающихся несколько дней на фоне столкновений враждующих группировок в городе Дижон. Об этом сообщает во вторник телеканал BFM.

Группы жандармов, усиленные отрядами Raid и "республиканскими ротами безопасности" (CRS) - специальными подразделениями французской полиции, предназначенными для жестких силовых действий, в частности разгона манифестаций, вмешались в новые беспорядки в районе Гресиль примерно в 20:30 в понедельник вечером (21:30 мск). По предварительным данным, около сотни человек в капюшонах и масках, вооруженные арматурой и огнестрельным оружием, стреляли в воздух, уничтожали уличные камеры видеонаблюдения, поджигали автомобили и мусорные баки. Отмечается, что в ходе освещения этих событий пострадали журналисты телеканала France 3, на которых напали погромщики и отобрали у них служебный автомобиль.

По итогам операции, завершившейся к 22:00 (23:00 мск), были задержаны четыре человека. Источники в полиции сообщили, что речь идет о местных жителях, которые "защищали свою территорию" от нападений со стороны выходцев из Чечни. Среди задержанных, по предварительным данным, нет представителей чеченской диаспоры.

Местное издание Le Bien Public, сообщило, что причиной беспорядков, начавшихся в субботу, предположительно, стало нападение на одного из представителей чеченской диаспоры со стороны местного наркодилера. В ночь на понедельник в столкновениях, по данным источников в полиции, участвовали до 200 выходцев из Чечни. По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали около 10 человек.

По мнению прокурора Дижона Эрика Матэ, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков. Выступления, как подчеркнул прокурор, "не были направлены против сил правопорядка".