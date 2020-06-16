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Министры обороны НАТО обсудят реакцию на появление у России новых ядерных ракет

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Министры обороны НАТО "обсудят на видеоконференции 17-18 июня ответ альянса на появление у России новых ракет, включая гиперзвуковые, способных нести ядерное оружие". Об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге в преддверии дискуссии глав военных ведомств.

Он подчеркнул, что страны - члены альянса "должны укрепить системы ПВО и ПРО, расширить учения и закупать [у США] больше военных самолетов пятого поколения".

Наращивание сил НАТО у границ РФ

Йенс Столтенберг также заявил, что увеличение присутствия вооруженных сил НАТО у западных границ РФ "не нарушает Основополагающий акт Россия - НАТО". 

Основополагающий акт Россия - НАТО, подписанный в 1997 году, запрещает обеим сторонам размещение в районе границы "значительных боевых сил".

 

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