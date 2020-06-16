Парламент Испании отказался начать расследование в отношении Хуана Карлоса I

МАДРИД, 16 июня. /ТАСС/. Президиум Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказался создать комиссию по расследованию в отношении заслуженного короля Хуана Карлоса I. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

Левые политические силы настаивали на том, чтобы расследовать деятельность экс-главы государства после его отречения от престола. Тем не менее Испанская социалистическая рабочая партия, консервативная Народная партия и крайне правая "Вокс" выступили против инициативы. Три парламентские группы прислушались к рекомендациям юристов Конгресса, которые полагают, что неприкосновенность бывшего монарха является перманентной.

8 июня прокуратура Верховного суда (ВС) Испании взяла на себя расследование по поводу заключения контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка - Медина. Среди лиц, причастных к расследуемым событиям, значится Хуан Карлос I.

Как сообщало агентство Europa Press, по утверждению подруги бывшего монарха Коринны цу Сайн-Витгенштейн, тот мог получить комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI.