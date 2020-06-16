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Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции Царукяна

ЕРЕВАН, 16 июня. /ТАСС/. Национальное собрание Армении на заседании во вторник выдало разрешение правоохранительным органам арестовать лидера фракции "Процветающая Армения" и бизнесмена Гагика Царукяна, которому инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года. Заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"87 депутатов [из 132] в ходе тайного голосования проголосовали за разрешение арестовать Гагика Царукяна. Решение принято", - сказал спикер парламента Арарат Мирзоян.

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