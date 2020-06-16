Министр обороны ФРГ заявила, что присутствие солдат США в ЕС гарантирует безопасность НАТО

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Американские солдаты, которые дислоцированы в ФРГ, обеспечивают безопасность не отдельной страны, а всей НАТО и, в частности, самих США. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра во вторник в Берлине.

Таким образом она прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон сократит численность контингента в ФРГ.

"Нужно ясно сказать, что присутствие этих солдат в ФРГ и в Европе является гарантией безопасности для всех в НАТО и прежде всего [они здесь] для гарантии безопасности самих США", - отметила она. По ее словам, американским военнослужащим в Германии "были и остаются очень рады".

Крамп-Карренбауэр также сказала, что НАТО "не является торговой организацией", а "безопасность не является товаром". По ее словам, у Германии и США "есть общие интересы". "Поэтому НАТО имеет прочную основу", - добавила министр. При этом она признала, что сейчас мир живет в "волнующее время", а европейским государствам нужно "более тесное сотрудничество" в области обороны.

По словам министра, Берлин продолжает повышать оборонный бюджет в направлении 2% от ВВП. "Это в наших собственных интересах, и это не связано с Америкой или с президентом США", - добавила Крамп-Карренбауэр.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что его страна намерена сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. В настоящий момент, по словам хозяина Белого дома, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих.