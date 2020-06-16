Лидер оппозиции посоветовал Асаду уйти в отставку, чтобы спасти Сирию от голода

ТАСС, 16 июня. Президент Сирии Башар Асад должен объявить об уходе в отставку, учитывая экономический коллапс и резкое ухудшение условий жизни подавляющего большинства населения. Такое мнение высказал во вторник председатель оппозиционной Партии строительства государства (ПСГ) Луэй Хусейн.

"Президент Асад должен прямо заявить, что он не в состоянии защитить свой народ от голода и уходит в отставку, но будет выполнять обязанности, пока на его место не будет избран руководитель, способный справиться с проблемами", - указал лидер ПСГ в заявлении, которое привел телеканал Al Hadath.

Призыв одного из лидеров патриотического крыла сирийской оппозиции прозвучал перед введением Соединенными Штатами нового пакета санкций против Дамаска. Как считает Хусейн, отставка 11 июня с поста премьер-министра Имада Хамиса и назначение исполняющим обязанности главы кабинета министра водных ресурсов Хусейна Арнуса "никак не изменили положения". По его словам, рыночный курс сирийского фунта продолжает падать и ситуация не улучшается.

3 июня МИД Сирии решительно осудил новый пакет санкционных мер против Дамаска, который сможет быть введен в действие Вашингтоном в среду, 17 июня. В заявлении указывалось, что этот документ "основывается на ложных свидетельствах, сфабрикованных враждебными сирийскому народу сторонами".

Название нового пакета санкций - Закон Цезаря - происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии в отношении заключенных в сирийских тюрьмах. Этот документ был одобрен президентом США Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года и предусматривает санкции в отношении основных секторов сирийской экономики, Центробанка Сирии, высокопоставленных чиновников и лиц из окружения президента, а также любой государственной или частной организации как сирийской, так и зарубежной, которая взаимодействует с правительством в Дамаске.

Сирийский МИД расценил ужесточение санкций со стороны США "как экономический террор, который является частью развязанной против Сирии кровопролитной войны".