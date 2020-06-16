В штабе Трампа объяснили, почему Байден избегает публичных выступлений

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, намеренно избегает выступлений перед публикой, чтобы не допускать конфузов и не отвечать на вопросы прессы. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении официального представителя избирательного штаба американского президента Дональда Трампа Тима Мурто

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"Очевидно, что это тактика, которая помогает ему избегать ошибок и конфузов, потери хода мыслей, а также очень кстати препятствует прессе задавать вопросы ему лично", - считает Мурто.

Байден провел большую часть последних двух месяцев в своем доме в штате Делавэр из-за пандемии нового коронавируса. Он давал интервью в режиме онлайн. За последние две недели бывший вице-президент ненадолго выезжал в Хьюстон (штат Техас) и Филадельфию (штат Пенсильвания). В четверг он планирует вновь посетить Пенсильванию, однако на его выступление приглашена совсем небольшая группа журналистов.

"Мы надеемся, что СМИ присоединятся к нашему призыву к Джо Байдену завершить свою самоизоляцию и дать американцам то, что они заслуживают - тщательное изучение и проверку человека, который хочет стать президентом", - заключил представитель штаба Трампа. Согласно анализу последних опросов политологического портала Real Clear Politics (RCP), Байден опережает Трампа в среднем на 8% по популярности среди избирателей.

Американский лидер в субботу в штате Оклахома намерен провести первую с начала пандемии нового коронавируса встречу с избирателями. Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.