Украина направила генсеку ООН жалобу на "насильственную паспортизацию" крымчан

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Украина направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с жалобой на выдачу жителям Крыма российских паспортов. Об этом во вторник сообщило украинское агентство "Укринформ".

По данным агентства, в письме постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвиняет РФ в "насильственной выдаче российских паспортов" жителям Крыма. В связи с этим Украина просит генсека ООН отреагировать соответствующим образом на "нарушение норм международного права".

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.