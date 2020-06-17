В Норвегии заявили, что лосось из страны не был причиной вспышки коронавируса в Пекине

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июня. /ТАСС/. Норвежский лосось не является причиной заражений коронавирусом в Пекине. Об этом заявил в среду министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригтсен, передает норвежский экономический портал E24 .

"Лосось из Норвегии не связан с заражениями коронавирусом в Пекине", - указал министр. По его словам, такой вывод был сделан совместно с представителями Китая. Во вторник норвежская сторона провела по этому поводу встречу с китайским посольством.

Как сообщила телекомпания NRCO, ночью китайским властям было отправлено письмо от представителей норвежской рыбной промышленности, подтверждающее, что причин опасаться инфицирования от норвежского лосося нет. "Важно подчеркнуть, что нет никаких указаний или доказательств того, что это когда-либо происходило", - говорится в послании.

Супермаркеты и универмаги Пекина прекратили продажи лосося после обнаружения следов заражения коронавирусом нового типа в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади". Как показало предварительное расследование, следы вируса были найден на оборудовании по разделке рыбы. Однако китайские специалисты заявили во вторник, что не обнаружили следов коронавируса в партиях лосося до их попадания на этот рынок и не выявили свидетельств, что рыба может быть носителем этой инфекции. Тем не менее, подобные версии вызвали панику среди посетителей рыбных ресторанов в Китае.

В 2019 году Норвегия экспортировала в Китай 23,5 тыс. тонн лосося на сумму €147,5 млн.