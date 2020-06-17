СГБ Грузии призвала воздержаться от распространения информации об аресте россиянина

ТБИЛИСИ, 17 июня. /ТАСС/. Служба госбезопасности Грузии (СГБ) призывает заинтересованные стороны воздержаться от распространения деталей об аресте гражданина России Васамбека Бокова по обвинению в использовании поддельных документов в рамках дела о подготовке убийства по найму. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

"На первый взгляд, незначительная деталь по указанному делу может иметь решающую важность, из-за чего мы еще раз призываем всех воздержаться от публичных обсуждений обстоятельств уголовного дела, чтобы не помешать интенсивному следственному процессу", - отмечается в заявлении.

В СГБ отметили, что расследование ведется практически в непрерывном режиме. "По этому сложнейшему уголовному делу практически в непрерывном режиме проводятся разного рода следственные действия, собираются и оцениваются улики и на основании скрупулезного анализа планируются каждые последующие шаги, чтобы ни одна версия и фактические обстоятельства не остались без внимания следствия", - добавили в силовом ведомстве.

Ранее гендиректор грузинского оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия на специальном брифинге утверждал, что на журналиста этого же телеканала Георгия Габунию якобы готовилось покушение по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, в рамках этого дела Служба госбезопасности Грузии 13 июня арестовала гражданина России, уроженца Ингушетии Васамбека Бокова. В СГБ впервые подтвердили арест гражданина РФ 15 июня, однако в заявлении ведомства ничего не говорится про готовящееся покушение на телеведущего.

Кадыров во вторник назвал выдумкой сообщения грузинских официальных лиц и СМИ о готовящемся убийстве журналиста в Грузии якобы по его заданию. Президент Грузии отказалась комментировать слова главы Чечни. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России по делу о возможной подготовке покушения на грузинского журналиста.

Габуния стал известен широкой общественности после того, как в июле 2019 года будучи сотрудником телеканала "Рустави-2" в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Гварамия.