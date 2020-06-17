Белый дом не уточняет, возможен ли пересмотр решения о сокращении войск США в ФРГ

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Белый дом отказывается уточнить, возможен ли пересмотр решения президента США Дональда Трампа о сокращении численности американского воинского контингента, размещенного в Германии.

"Я бы не забегала вперед президента с выработкой такого решения", - заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Ее попросили пояснить, способен ли Трамп изменить обнародованные планы вывода части американских войск из ФРГ, если Берлин увеличит расходы на оборону, утвержденные в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО).

При этом Макинэни напомнила, что глава администрации США на днях уже комментировал намерения Вашингтона по сокращению американских войск в Германии. В связи с этим пресс-секретарь Трампа воспроизвела его требования к Берлину выделять на военные нужды даже больше 2% ВВП, как согласовано в НАТО. На саммите Североатлантического альянса в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет.

В понедельник Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Глава Белого дома требовал от всех стран-участниц в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Выступая в декабре 2019 года на саммите НАТО в Лондоне, он предложил, чтобы такие государства не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что свертывание воинского контингента США на территории ФРГ способствовало бы снижению военно-политической напряженности в регионе.