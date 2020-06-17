G7 решительно призывает Пекин пересмотреть закон о нацбезопасности в Гонконге

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Группы семи (G7), а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности "решительно призвали" Пекин пересмотреть законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Об этом говорится в распространенном в среду Госдепартаментом совместном письменном заявлении.

"Мы, главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, Соединенных Штатов, Франции, Японии, а также верховный представитель ЕС [по иностранным делам], подчеркиваем нашу серьезную обеспокоенность по поводу решения Китая ввести закон о национальной безопасности в Гонконге, - утверждается в документе. - Решение Китая не соответствует Основному закону Гонконга (аналог конституции - прим. ТАСС) и его [китайским] международным обязательствам в соответствии с принципами имеющей обязательную юридическую силу китайско-британской совместной декларации, зарегистрированной в ООН".

Крайняя степень обеспокоенности

По версии глав внешнеполитических ведомств G7, "предлагаемый закон о национальной безопасности может серьезно подорвать принцип "одна страна, две системы" и высокую степень автономии" Гонконга. Они полагают, что инициатива "поставит под угрозу систему, которая позволила Гонконгу процветать и добиваться успеха на протяжении многих лет".

"Мы также крайне обеспокоены тем, что эти действия могут ограничить и поставить под угрозу основные права и свободы всего населения, защищенного верховенством права и существованием независимой системы правосудия. Мы настоятельно призываем правительство Китая пересмотреть это решение", - утверждается в заявлении.

Трения с США из-за Гонконга

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о выработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Ожидается, что благодаря новому юридическому акту власти в Пекине смогут оперативно пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике региона. За год полиция арестовала свыше 9 тыс. правонарушителей, занимавшихся блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

Текст документа находится на стадии проработки и вскоре должен быть утвержден. Главная задача - создать на территории специального административного района особую структуру центрального правительства КНР, которая позволит быстро устранять проявления насилия и агрессии, возобновившиеся в последнее время.

Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и пообещал ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.