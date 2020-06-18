Трамп надеется на правосудие в деле о смерти афроамериканца Брукса в Атланте

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что в деле о смерти при задержании полицейскими в Атланте (штат Джорджия) афроамериканца Рейшарда Брукса восторжествует правосудие. С таким заявлением американский лидер выступил в среду в интервью телеканалу Fox News.

"По моему мнению, это была ужасная ситуация, но нельзя оказывать сопротивление полицейским, - подчеркнул Трамп. - Вся ситуация вышла из-под контроля".

Американский лидер уточнил, что он ознакомился с докладом, согласно которому адвокаты полицейского Гаррета Ролфа, который несколько раз выстрелил в спину Бруксу, утверждают, что сотрудник сил правопорядка якобы "слышал звук, напоминающий выстрел, и увидел вспышку". При этом Трамп усомнился в том, можно ли полностью доверять этим данным.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что следствие разберется в деталях произошедшего. "Теперь дело за правосудием, - подчеркнул он. - Я надеюсь, что они должным образом разберутся, потому что к полиции в нашей стране относятся несправедливо".

Вечером 12 июня при задержании Рейшард Брукс оказал сопротивление полицейским, отнял у стражей порядка электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против стражей порядка. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Ролф был уволен из полиции города, его напарник Девин Броснон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы. Ролфу, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве, Броснону - в нападении на Брукса и других преступлениях. В Атланте после смерти Брукса прошли демонстрации. В свете произошедшего начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.