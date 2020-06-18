Меркель: пандемия показала, насколько уязвима Европа

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса нового типа является самым серьезным вызовом в истории ЕС, она показала, насколько уязвима Европа. Такое мнение выразила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Пандемия показала, насколько уязвима эта Европа", - сказала Меркель, напомнив, что в начале распространения коронавируса первые шаги, которые приняли члены ЕС, в том числе Германия, были "по большей части национальными".

Канцлер указала на то, что ФРГ с 1 июля будет председательствовать в ЕС. "Мы берем на себя эту ответственность во времена, когда Европа сталкивается с самым серьезным вызовом в истории", - считает она. "Мы должны, с одной стороны, преодолеть последствия кризиса, с другой, сделать Европу более конкурентоспособной", - отметила Меркель.

"Европа нуждается в нас [Германии], как и мы нуждаемся в ней", - полагает канцлер.

Раскол в ЕС

Ангела Меркель призвала не допустить в Евросоюзе раскола и ослабления внутреннего рынка из-за пандемии коронавируса, поскольку, по ее мнению, враги единой Европы только и ждут этого.

"Мы не должны допустить, чтобы пандемия привела к отдалению стран - членов ЕС друг от друга и ослабила внутренний рынок", - сказала Меркель. "Нам не нужно быть наивными", - отметила она.

По ее словам, "антидемократические силы, радикальные, авторитарные движения только ждут экономического кризиса, чтобы его затем использовать в своих целях, они только ждут ситуации, при которой могли бы усилить социальные страхи и распространить неуверенность". Меркель призвала решительно противостоять популистам и радикалам.

Открытый диалог с Китаем

Ангела Меркель назвала Китай стратегическим партнером ЕС и призвала к открытому диалогу с Пекином.

"Отношения Европы с Китаем также будут находиться в центре внимания нашего председательства в ЕС (с 1 июля до 31 декабря - прим. ТАСС)", - сказала Меркель. "Решение перенести саммит ЕС - Китай в Лейпциге из-за пандемии не далось нам легко", - отметила Меркель, подчеркнув, что встреча будет обязательно проведена.

"Ведь по отношению к такому стратегическому партнеру, как Китай, важно, чтобы Европа говорила на одном языке", - добавила она. "Я за открытый диалог", - подчеркнула Меркель. Канцлер подтвердила стремление ЕС заключить с Китаем инвестиционное соглашение.

"Но это же касается вопросов соблюдения правовой государственности и прав человека, а также не в последнюю очередь будущего Гонконга", - сказала она, указав на важность обеспечения принципа "одна страна - две системы".

Саммит ЕС - Китай изначально был запланирован на 14 сентября, но в начале июня было принято решение перенести его из-за пандемии коронавируса.