Победивший в Бурунди на выборах Эварист Ндайишимийе вступил в должность президента страны

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Победивший на майских выборах Эварист Ндайишимийе вступил в четверг в должность президента Бурунди.

"Я клянусь в верности Хартии национального единства, Конституции Бурунди и закону", - цитирует его агентство France-Presse. Торжественная церемония принятия присяги состоялась на главном стадионе столицы страны Гитега.

Инаугурация Эвариста Ндайишимийе прошла почти на два месяца ранее установленного срока, так как предыдущий глава государства Пьер Нкурунзиза скоропостижно скончался 8 июня в возрасте 55 лет от остановки сердца. Его мандат заканчивался в августе 2020 года. Согласно конституции, выполнять обязанности главы государства в случае его отсутствия должен спикер парламента Бурунди, однако Конституционный суд 12 июня постановил, что Эварист Ндайишимийе должен быть немедленно приведен к присяге в качестве президента страны. Дата похорон Пьера Нкурунзиза, который находился у власти на протяжении 15 лет, пока не объявлена.

Бывший генерал, 52-летний Эварист Ндайишимийе, представлявший правящее большинство, победил на состоявшихся в Бурунди 20 мая президентских выборах с поддержкой избирателей в 68,72%. Его главный оппонент - лидер оппозиции Агатон Рваса занял второе место с 24,19%, однако он отверг результаты голосовая, и подал иск в Конституционный суд с требованием признать итоги недействительными. Суд отклонил 4 июня данный иск и подтвердил победу Эвариста Ндайишимийе. В свою очередь Агатон Рваса заявил, что подаст новый иск уже в суд стран Восточной Африки.

Согласно принятой на референдуме 2018 года поправке к конституции Бурунди, мандат президента продлен с пяти до семи лет. При этом один и тот же политик может находиться на посту главы государства не больше двух раз.

Бурунди, по классификации Всемирного банка, является одной из трех самых бедных стран мира. До 75% граждан Бурунди живут в условиях крайней нищеты.