МИД Литвы выразил протест посольству РФ из-за пакта Молотова - Риббентропа

ВИЛЬНЮС, 18 июня. /ТАСС/. МИД Литвы выразил протест представителю посольства РФ в связи с рассматриваемым Госдумой законопроектом об отмене документа, осудившего пакт Молотова - Риббентропа между СССР и Германией в 1939 году. Об этом литовское внешнеполитическое ведомство сообщило в четверг.

Как указано в сообщении, которое приводит агентство BNS, представителю российского посольства была выражена глубокая обеспокоенность в связи с рассматривающимся в Госдуме законопроектом. Вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис выразил надежду на то, что документ в конечном счете будет отклонен парламентом. В посольстве РФ оперативный комментарий не предоставили.

Также в четверг в МИД соседней Эстонии был приглашен посол РФ в этой стране Александр Петров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве. Как подтвердили в посольстве, посол посетил МИД по приглашению ведомства. В дипмиссии не уточнили, с чем было связано приглашение.

Ранее в четверг глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выразил недовольство в связи с рассматриваемым Госдумой законопроектом об отмене документа, осудившего пакт Молотова - Риббентропа между СССР и Германией в 1939 году. Рейнсалу добавил, что министерство иностранных дел в связи с этим пригласило в четверг посла РФ.

В конце мая депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект "О признании недействующим на территории РФ Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года". Документ размещен в парламентской базе проектов законов, он находится на стадии предварительного рассмотрения.

Как отметил автор проекта в пояснительной записке, постановление об осуждении пакта "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил".