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Эспер указал на безотлагательность переговоров с РФ и КНР по контролю над вооружениями

При этом министр обороны США приветствовал решения НАТО укрепить обороноспособность в ответ на "дестабилизирующее поведение России"

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер на проходившей 17-18 июня встрече глав военных ведомств стран НАТО указал на безотлагательность переговоров с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Пентагона. Встреча проходила в режиме видеоконференции.

"Министр Эспер подчеркнул важность сильного модернизированного ядерного сдерживания для сохранения мира и противостояния агрессии против США, НАТО, наших союзников и партнеров. Он также говорил о безотлагательности значимого трехстороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями с Россией и Китаем", - отмечается в заявлении.

Руководитель оборонного ведомства "приветствовал решения альянса укрепить обороноспособность" в ответ на то, что он назвал "дестабилизирующим поведением России", указывается в документе. По версии Эспера, нужно "уменьшать зависимость от китайских и российских поставщиков медицинского и телекоммуникационного оборудования и других предметов первой необходимости".

Как ранее заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, расширение круга участников договоренностей по контролю над вооружениями вряд ли осуществимо в ближайшем будущем, но Москва приветствовала бы такую возможность. Он добавил, что Россия не видит готовности со стороны Китая к трехсторонним переговорам по вооружениям с США и не ожидает, что эта позиция изменится.

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СШАРоссияКитайЭспер, Марк
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