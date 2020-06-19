Додон планирует обсудить с Путиным поддержку молдавской экономики

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность продления преференций для молдавских экспортеров, транспортников, а также кредит в €200 млн. В еженедельной программе "Президент отвечает", которая была опубликована в социальных сетях в пятницу, глава республики проинформировал, что собирается поднять эти вопросы в беседе на полях торжественных мероприятий, которые пройдут 24 июня в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"С коллегами из России я хочу обсудить три важных вопроса. Во-первых, экспорт. Напомню, что преференциальный режим торговли, без уплаты таможенных пошлин при экспорте молдавских товаров в Россию, истекает 30 июня", - отметил Додон. По его словам, это позволяет молдавским фермерам ежегодно экономить 400-500 млн леев ($23,5 - 29 млн).

Второй вопрос касается транспортных авторизаций. "Мы получаем 16 тыс. авторизаций в год. <…> К сожалению, этого нам не хватает", - сказал Додон. Он обратил внимание, что до создания зоны свободной торговли с ЕС Молдавии не требовались такие разрешения.

"Третий вопрос касается российского кредита и дополнительной поддержки для Молдавии. <…> Это более сложный вопрос, так как из-за некоторых популистов в парламенте республика упустила возможность получить кредит РФ", - отметил он.

Ранее Россия согласилась выделить Молдавии кредит по просьбе Додона. Соглашение о его предоставлении было одобрено правительством и ратифицировано парламентом республики, а также внесено в бюджеты на 2020 год обеих стран. Однако проевропейская оппозиция в Молдавии обвинила правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, а также подвергла критике ряд положений кредитного соглашения, после чего соглашение было заблокировано в Конституционном суде. Додон считает, что за этим стоит желание оппозиции спровоцировать экономический и социальный кризис в стране с целью смены власти.