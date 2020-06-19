В Госконтроле сообщили, что наложен арест на имущество семьи Бабарико

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на имущество экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, претендующего на пост президента Белоруссии, и его сына, который возглавляет предвыборный штаб своего отца. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии.

"Мы подтверждаем эту информацию, Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля был наложен арест на их имущество", - сообщили в КГК.

18 июня Виктор Бабарико и его сын были помещены в СИЗО Комитета госбезопасности по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что в пятницу приглашен в КГБ для участия в процессуальных действиях. Адвокат сказал, что дело Бабарико будет вести КГБ. Генеральный прокурор Александр Конюк подтвердил, что в его ведомстве были рассмотрены материалы уголовного дела, поступившие из Департамента финрасследований Комитета госконтроля, дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено Комитету госбезопасности.

Отец и сын Бабарико в минувший четверг утром были задержаны и доставлены для проведения следственных действий в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Как заявили в КГК, экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. В КГК назвали Бабарико непосредственным организатором противоправной деятельности, который пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. В рамках дела Белгазпромбанка всего задержано около 20 человек.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня.