Лукашенко не обсуждал с Путиным тему Белгазпромбанка

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, не затрагивали тему, связанную с ситуацией вокруг Белгазпромбанка. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась", - отметила Эйсмонт, слова которой приводит агентство БелТА.

По словам пресс-секретаря, лидеры государств обсудили вопросы, касающиеся преодоления последствий пандемии коронавируса. "Главы государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Беларуси, ее развитие и противодействие", - уточнила Эйсмонт. В этой связи, по ее словам, российский лидер рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов. "Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает", - сказала Эйсмонт. Она сообщила, что Путин предложил "при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси". "Как отметил президент Беларуси, лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении", - проинформировала Эйсмонт. При этом пресс-служба Кремля в своем сообщении по итогам разговора о таком предложении не упоминает.

Как отметила пресс-секретарь белорусского лидера, Лукашенко и Путин обсудили экономическую проблематику. "Главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня. То есть продолжить разговор в Москве", - отметила пресс-секретарь главы Белоруссии.

Лукашенко вместе со своими сыновьями будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня, также сообщила Эйсмонт. "[Президент России] Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают", - отметила она.