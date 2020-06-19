МИД КНР не подтвердил задержание индийских военных в Восточном Ладакхе

ТАСС, 19 июня. Китай не брал под стражу и не удерживал индийских военных после столкновений между солдатами КНР и Индии в Восточном Ладакхе. Об этом в пятницу на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Насколько мне известно, Китай не заключал под стражу никаких представителей индийской стороны", - цитирует Чжао Лицзяня сайт внешнеполитического ведомства страны.

Ранее в пятницу индийская газета The Telegraph сообщила об освобождении 10 индийских военнослужащих, в том числе подполковника и трех майоров, захваченных в плен в ходе столкновений 15-16 июня в приграничном районе двух стран.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В дальнейшем Индия и Китай заявили, что прилагают усилия для поддержания стабильности.