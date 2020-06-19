Глава МИД Белоруссии рассказал подробности встречи с послами по делу "Белгазпромбанка"

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей охарактеризовал состоявшуюся встречу с послами западных стран в связи с делом "Белгазпромбанка" и арестом его бывшего главы Виктора Бабарико как прагматичный и серьезный разговор.

18 июня послы стран Евросоюза и временный поверенный США были приглашены на встречу в МИД с главой Комитета госконтроля (КГК) Иваном Тертелем, который проинформировал о ситуации вокруг этого дела. После нее появились сообщения со ссылкой на присутствующих там дипломатов, что Тертель на встрече вел себя "жестко, и даже агрессивно". "Это абсолютная чепуха [такое поведение главы КГК]. Речь шла о серьезных вещах, поэтому каких-то благожелательных выражений не было. Был серьезный, прагматичный, заинтересованный разговор", - сказал Макей в пятницу журналистам после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, Тертель представил достаточно убедительные факты, свидетельствующие о совершенных преступлениях, связанных с отмыванием денег и с неуплатой налогов.

По его словам, инициатором этой встречи был МИД. "Мы традиционно в преддверии важных политических кампаний и в случае обострений ситуации приглашаем руководителей зарубежных дипмиссий, в первую очередь стран ЕС и США, и других европейских стран, чтобы высказать позицию по тому или иному вопросу", - сказал глава МИД. По его словам, сейчас никто не сможет упрекнуть белорусскую сторону, что она "отказывается от диалога". Министр отметил, что не знает, кто из дипкорпуса мог негативно высказаться о состоявшейся в МИД встрече. "Если дипломаты рассматривают такие приглашения как агрессивность со стороны тех или иных государственных органов, то возникает вопрос относительно того, тот ли дипломат здесь находится и правильно ли он выполняет свою работу", - сказал министр. По его словам, важно чтобы дипломаты, находящиеся в любой стране, направляли в свои государства абсолютно объективную информацию, а не только из оппозиционных СМИ или от оппонентов власти.

11 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, легализацию средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. 18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором и руководил противоправной деятельностью.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. Ранее посол ЕС в Минске Дирк Шубель и дипмиссия США выражали обеспокоенность действиями властей в отношении соперников нынешнего главы государства.