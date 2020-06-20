В небе над Вашингтоном по случаю Дня независимости США пройдет парад военной авиации

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Парад военной авиации пройдет 4 июля в американской столице в рамках мероприятия "Салют Америке - 2020", посвященного Дню независимости США. Об этом сообщил в пятницу Белый дом.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп проведут мероприятие, которое в этом году пройдет на Южной лужайке Белого дома и примыкающей к ней большой лужайке, именуемой Эллипсом. "Помимо музыки, военного смотра и воздушного парада в честь военнослужащих и ветеранов нашей страны, президент выступит с речью, посвященной нашей независимости, и отдаст дань уважения нашему удивительному наследию. Кульминацией вечера станет захватывающий фейерверк над Национальным моллом [центральный бульвар столицы, где расположены Капитолий, а также главные музеи и исторические монументы американской столицы]", - отмечается в заявлении.

В прошлом году американские военные самолеты и вертолеты пролетели над центром Вашингтона в рамках проводившегося впервые мероприятия "Салют Америке", посвященного Дню независимости США. Помимо этого, в американскую столицу доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley, два танка M1A2 Abrams. Кульминацией церемонии стал праздничный фейерверк.

4 июля жители США в 244-й раз отметят главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Многие американцы облачаются в этот день в национальные цвета - синий, белый и красный, а дома и улицы пестрят флагами США.

Декларация, провозглашавшая независимость США от Великобритании, была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить ее среди населения. Поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.